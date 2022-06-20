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    Новини

    Атака на Одещину: сили ППО збили дві російські ракети

    Вночі окупанти намагали вдарити по Білгород-Дністровському району - Атака на Одещину: сили ППО збили дві російські ракети
    Вночі окупанти намагали вдарити по Білгород-Дністровському району
    фото з відкритих джерел

    З окупованого Криму запустили ракети типу «Онікс»

    Російські загарбники в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. Збройним силам України вдалося збити ракети над регіоном. Про це повідомляє Одеська міськрада в Telegram.

    «Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці – по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що з окупованого Криму запустили ракети типу «Онікс».

    Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, зранку під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

    До слова, за добу ЗСУ ліквідували 200 рашистів та дев’ять танків.

    Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Атака на Одещину: сили ППО збили дві російські ракети