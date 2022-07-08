Ракетний удар по Одещині: в лікарні померла ще одна людина

Внаслідок атаки загинули 22 особи

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Сергіївці на Одещині збільшилась. У лікарні померла жінка. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що протягом тижня жінка перебувала в реанімації на апараті життєзабезпечення, але через отримані поранення лікарям не вдалося стабілізувати її стан. Гулія Бородіна працювала прибиральницею на базі відпочинку в Сергіївці, в яку влучила російська ракета. В ніч, коли стався вибух, вона спала в одній з кімнат.

Всього від ракетного удару на Одещині загинули 22 особи, у тому числі двоє дітей та 39 отримали поранення.

Нагадаємо, що вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

До слова, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.