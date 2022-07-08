Окупанти змінили тактику нанесення ракетних ударів, – «Південь»

Рашисти можуть бити по місцях скупчення людей

Росія сьогодні знову намагалася вдарити ракетою по Одещині. В оперативному командуванні «Південь» припускають, що російські загарбники змінили тактику завдання ударів по півдню України.

Зазначається, що близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині було випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.

«Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили обстріли Миколаївщини.

Нагадаємо, що вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

До слова, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Словянському, Краматорському та Бахмутському напрямках.