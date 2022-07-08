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    Новини

    Окупанти змінили тактику нанесення ракетних ударів, – «Південь»

    Загарбники випустили по Одещині&nbsp;крилату ракету типу Х-31 - Окупанти змінили тактику нанесення ракетних ударів, – «Південь»
    Загарбники випустили по Одещині крилату ракету типу Х-31
    фото ілюстративне

    Рашисти можуть бити по місцях скупчення людей

    Росія сьогодні знову намагалася вдарити ракетою по Одещині. В оперативному командуванні «Південь» припускають, що російські загарбники змінили тактику завдання ударів по півдню України.

    Зазначається, що близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині було випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.

    «Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що окупанти посилили обстріли Миколаївщини.

    Нагадаємо, що вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    До слова, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Словянському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти змінили тактику нанесення ракетних ударів, – «Південь»