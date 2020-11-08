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    Названо попередню дату повторних виборів мера Борисполя

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    Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня - Названо попередню дату повторних виборів мера Борисполя
    Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня

    Чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від Covid-19, він балотувався на черговий термін

    Повторні вибори мера Борисполя попередньо заплановано на 27 грудня. Вони пройдуть у зв'язку зі смертю кандидата, який переміг на виборах 25 жовтня.

    Відповідну інформацію розміщено на сайті Державного реєстру виборців.

    Згідно з інформацією на сайті Реєстру виборців, 27 грудня є орієнтовною датою проведення повторних виборів.

    На цей день також заплановано повторні вибори депутатів на чотирьох округах в різних областях.

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    Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

    За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня у нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

    Як повідомлялось раніше, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.

    Громадянська мережа «Опора» прогнозує, що нові вибори мера Борисполя можуть відбутися у січні 2021 року.

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