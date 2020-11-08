Названо попередню дату повторних виборів мера Борисполя

Чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від Covid-19, він балотувався на черговий термін

Повторні вибори мера Борисполя попередньо заплановано на 27 грудня. Вони пройдуть у зв'язку зі смертю кандидата, який переміг на виборах 25 жовтня.

Відповідну інформацію розміщено на сайті Державного реєстру виборців.

Згідно з інформацією на сайті Реєстру виборців, 27 грудня є орієнтовною датою проведення повторних виборів.

На цей день також заплановано повторні вибори депутатів на чотирьох округах в різних областях.

Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня у нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

Як повідомлялось раніше, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.

Громадянська мережа «Опора» прогнозує, що нові вибори мера Борисполя можуть відбутися у січні 2021 року.