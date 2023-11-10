Російські окупанти ледь не знищили пам’ятник в Одесі, який нахвалював Путін (фото)
Пам'ятник Катерині II після демонтажу перенесли на зберігання до Одеського художнього музею
Ударна хвиля від російської ракети погнула металевий короб, в якому зберігається демонтований пам’ятник російській імператриці Катерині II. Про це повідомив одеський історик та волонтер Олександр Бабіч.
«Вчора, коли розгрібали все, що накоїла орківська ракета в Художньому музеї, подивився на короб, який накриває Катьку. Його деформувало ударною хвилею, і її ледь не знесло голову. Такі справи. Такий символ», – написав він.
Нагадаємо, пам'ятник Катерині II в Одесі демонтували 28 грудня 2022 року. Скульптуру перенесли на зберігання до Одеського художнього музею.
Увечері 5 листопада війська РФ завдали по Одесі ракетно-дронового удару. Пошкоджено 33 житлові будинки, а також шість пам’яток архітектури, серед яких – будівля Одеського художнього музею.
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