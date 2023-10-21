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У Ростові гучно: влада заявила про знищену повітряну ціль

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Ростові гучно: влада заявила про знищену повітряну ціль
У суботу мешканців Ростова збадьорили вибухи
фото з відкритих джерел

Дим у небі було видно з різних районів міста

Над російським містом Ростов у суботу, 21 жовтня, прогримів вибух. Місцеві ЗМІ повідомили, гуркіт люди чули близько другої години дня.

Також дим у небі було видно з різних районів міста.

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що спрацювала ППО та було знищено повітряну ціль.

Нагадаємо, 19 жовтня у російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи. Місцева влада пояснює інцидент роботою протиповітряної оборони з деякими цілями. Керівник Ростовської області традиційно запевнив, що «руйнувань та постраждалих на землі немає».

Тим часом у місцевих пабліках та Телеграм-каналах розповідають, що було чути звуки вибухів у районі міста, а також в мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет, ймовірно, внаслідок роботи систем ППО.

Також у ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. Очевидці повідомляли, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після яких почалася пожежа.

Теги: вибух влада росія війна пожежа місцева влада

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