Який вигляд має художній музей в Одесі після обстрілу: з’явилися фото

Сьогодні музей відзначає своє день народження – 124 роки

Внаслідок масованого повітряного удару російських окупантів по Одесі вчора ввечері було пошкоджено національний художній музей, який входить до зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фото наслідків опубліковано на Facebook-сторінці Одеського національного художнього музею (ONFAM).

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«Сьогодні музейний день народження – 124 роки! Незважаючи ні на що, ми дякуємо вам за привітання і підтримку, які зараз особливо цінні для нас. Одеський художній зачинено. Переносимо всі події та відміняємо Free Entrance Day, як ми планували», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що серед постраждалих виставок:

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Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу / Sol occidens» з колекції Едуарда Димшица;

Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»;

роботи Олександра Грехова;

Стаса Жалобнюка Black Sea;

Володимира Семківа «Радість»;

Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська»;

Kinder Album «Великі луги, рясні трави»;

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.