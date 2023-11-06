Криза в Секторі Гази: у людей майже закінчилася їжа
Попри постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити всі потреби
Запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня. Про це заявила Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги Сінді Маккейн.
Із прикордонного пункту Рафах Маккейн закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази.
The flow of food and aid from #Egypt to #Gaza is on the rise, but it is nowhere near enough. Needs are unthinkable, desperation is deepening.— Cindy McCain (@WFPChief) November 5, 2023
There is no more time to lose. Lives depend on it. pic.twitter.com/xrbkRdaU2j
За її словами, протягом останніх кількох тижнів пункти в’їзду в Газу були практично перекриті, за винятком прикордонного переходу Рафах. Попри постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити потреби.
Маккейн зазначила, що криза в Газі – це не просто місцева трагедія, а яскраве нагадування про те, що наша глобальна продовольча криза погіршується.
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою – 33 фури.
Як повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, 33 вантажівки, що пройшли через прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, привезли мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти, передає BBC.
Загалом через Рафах до Гази з моменту відновлення постачання 21 жовтня пройшли 117 фур.
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