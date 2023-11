Криза в Секторі Гази: у людей майже закінчилася їжа

Запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня. Про це заявила Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги Сінді Маккейн.

Із прикордонного пункту Рафах Маккейн закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази.

The flow of food and aid from #Egypt to #Gaza is on the rise, but it is nowhere near enough. Needs are unthinkable, desperation is deepening.



There is no more time to lose. Lives depend on it. pic.twitter.com/xrbkRdaU2j