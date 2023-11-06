Криза в Секторі Гази: у людей майже закінчилася їжа

Попри постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити всі потреби

Запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня. Про це заявила Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги Сінді Маккейн.

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Із прикордонного пункту Рафах Маккейн закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази.

The flow of food and aid from #Egypt to #Gaza is on the rise, but it is nowhere near enough. Needs are unthinkable, desperation is deepening.



There is no more time to lose. Lives depend on it. pic.twitter.com/xrbkRdaU2j Будь ласка, читайте текст після реклами November 5, 2023

За її словами, протягом останніх кількох тижнів пункти в’їзду в Газу були практично перекриті, за винятком прикордонного переходу Рафах. Попри постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити потреби.

Маккейн зазначила, що криза в Газі – це не просто місцева трагедія, а яскраве нагадування про те, що наша глобальна продовольча криза погіршується.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою – 33 фури.

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Як повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, 33 вантажівки, що пройшли через прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, привезли мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти, передає BBC.

Загалом через Рафах до Гази з моменту відновлення постачання 21 жовтня пройшли 117 фур.