Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Криза в Секторі Гази: у людей майже закінчилася їжа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Криза в Секторі Гази: у людей майже закінчилася їжа
Запаси їжі в Секторі Гази досягли низького рівня
фото: Getty Images

Попри постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити всі потреби

Запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня. Про це заявила Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги Сінді Маккейн.

Із прикордонного пункту Рафах Маккейн закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази.

За її словами, протягом останніх кількох тижнів пункти в’їзду в Газу були практично перекриті, за винятком прикордонного переходу Рафах. Попри постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити потреби.

Маккейн зазначила, що криза в Газі – це не просто місцева трагедія, а яскраве нагадування про те, що наша глобальна продовольча криза погіршується.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою – 33 фури.

Як повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, 33 вантажівки, що пройшли через прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, привезли мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти, передає BBC.

Загалом через Рафах до Гази з моменту відновлення постачання 21 жовтня пройшли 117 фур.

Теги: криза Сектор Гази війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майже всі «жовтневі» ракети в статистиці – Х-59, балістичні та крилаті «Іскандери» (на фото)
Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад
2 листопада, 10:29
Україна бореться за своє майбутнє
Змінотворці. Кого зараз потребує Україна
30 жовтня, 19:40
Російський диктатор зазнав фіаско
Бліцкриг Путіна та помилка Заходу
30 жовтня, 11:44
Поки військові кладуть усі сили на захист Батьківщини, деякі українці не помічають війни
Замкнене коло «нереальності». Як українці сприймають ситуацію на фронті
28 жовтня, 12:50
Віталій Свінціцький був депутатом Львівської міської ради
Депутат, який став на захист України ще у 2014-му. Згадаймо Віталія Свінціцького
21 жовтня, 09:00
За словами неназваних джерел, спочатку Ізраїль чинив опір відтермінуванню масштабної військової операції зі знищення ХАМАС
Союзники Ізраїлю закликали відкласти вторгнення до Сектору Гази – Bloomberg
20 жовтня, 21:27
Як ракети Atacms можуть вплинути на контрнаступ: роз’яснення «Півдня»
Як ракети Atacms можуть вплинути на контрнаступ: роз’яснення «Півдня»
18 жовтня, 17:01
Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря
Атака на Одесу: уламки збитих дронів впали в яхт-клубі (фото)
17 жовтня, 09:38
Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
9 жовтня, 12:57

Соціум

Криза в Секторі Гази: у людей майже закінчилася їжа
Криза в Секторі Гази: у людей майже закінчилася їжа
Росіяни розпочали будівництво залізниці між Ростовом-на-Дону і Кримом
Росіяни розпочали будівництво залізниці між Ростовом-на-Дону і Кримом
На Філіппінах невідомі вбили журналіста під час прямого ефіру
На Філіппінах невідомі вбили журналіста під час прямого ефіру
РФ розконсервувала рідкісний висотний літак: яке його призначення
РФ розконсервувала рідкісний висотний літак: яке його призначення
Інцидент у аеропорту Гамбурга: поліція звільнила 4-річну заручницю після доби переговорів
Інцидент у аеропорту Гамбурга: поліція звільнила 4-річну заручницю після доби переговорів
15-річний син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні
15-річний син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
25K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
25K
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
15K
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
14K
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
9431
Приліт в Одесі. У центрі міста утворилася величезна вирва

Новини

Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 04:47

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту