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Навіщо Росії нова ПВК «Редут» у війні проти України: дані розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Навіщо Росії нова ПВК «Редут» у війні проти України: дані розвідки
фото ілюстративне

Так звані ПВК отримують фінансування з офіційних та неофіційних бюджетних джерел Російської Федерації

Росія використовує найманців у складі ПВК «Редут» для активізації штурмових дій в Україні. Однак це не такий масштабний проект, як колишня ПВК «Вагнера». Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Насамперед варто нагадати, що у Росії нема ніяких приватних військових компаній, так, вони так називаються і використовують такі назви, але це все структури, які напряму підпорядковані пов'язані з російськими спецслужбами з міністерством оборони так званим з іншими силовими структурами які виконують вказівки режиму російського диктатора Володимира Путіна», – сказав він.

Юсов наголосив, що так звані ПВК отримують фінансування з офіційних та неофіційних бюджетних джерел Російської Федерації. А в даному контексті це певною мірою гібридний інструмент, який дозволяє уникати відвертої статистики по втратах, зокрема, який дозволяє продовжувати набір, рекрутинг і мобілізаційні заходи.

«Знову ж таки не збурюючи зайвий раз суспільні настрої, чого боїться влада. Це дозволяє в тому числі для кремлівських ватажків власне вирішувати питання з потенційно небезпечними, ненадійними, незгодними елементами. Ну зрештою історія ПВК «Вагнера» теж достатньо красномовна», – додав представник розвідки.

Також у розвідці уточнили, що в складі нової ПВК перебувають найманці, загарбники, вбивці. На керівних посадах перебувають люди з тривалим досвідом, які набирають зараз і в'язнів, і не лише. Проте це менш масштабний проект, ніж ПВК «Вагнера» за часів Євгена Пригожина.

«В тому числі і найманці, які їх рекрутували із місць обмеження волі, задіяні зараз в активізації штурмових дій з боку окупантів на окремих ділянках фронту», – каже він.

Нагадаємо, триває 601-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та шість «Шахедів».

Теги: росія війна Україна

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