Окупанти цинічно атакували пам’ятку ЮНЕСКО у її день народження

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло

У ніч на 6 листопада російські турористи атакували Одеський національний художній музей. Саме цього дня йому виповнюється 124 роки. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч», – йдеться в повідомленні.

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.