  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Росіянина, що підкуповував виборців у Чорноморську, судитимуть в Ізмаїлі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одеський росіянин спробував організувати підкуп виборців на користь однієї з партій - Росіянина, що підкуповував виборців у Чорноморську, судитимуть в Ізмаїлі (фото)
    Одеський росіянин спробував організувати підкуп виборців на користь однієї з партій
    Фото: Пресслужба прокуратури в Одеській області

    Підкуплених виборців порушник доставляв на дільниці автобусами

    Прокуратура міста Ізмаїл направила до суду обвинувальний акт проти 42-річного громадянина Росії, що зараз мешкає в Одесі. Як повідомляє «УСІ», минулого року, під час місцевих виборів, він спробував організувати підкуп виборців на користь однієї з партій.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Росіянина, що підкуповував виборців у Чорноморську, судитимуть в Ізмаїлі (фото)
    Росіянина, що підкуповував виборців у Чорноморську, судитимуть в Ізмаїлі (фото)
    Росіянина, що підкуповував виборців у Чорноморську, судитимуть в Ізмаїлі (фото)
    Росіянина, що підкуповував виборців у Чорноморську, судитимуть в Ізмаїлі (фото)

    Слідство вважає, що росіянин обіцяв 52 жителям Одеської області заплатити по 500 грн кожному, якщо ті проголосують за «потрібного» кандидата. Виборцям виплатили аванс в 100 грн, решту суми обіцяли видати після голосування.

    Проголосувати підкуплені виборці повинні були в Чорноморську і Затоці. Щоб відвезти їх на виборчі дільниці, росіянин найняв три автобуси. В Ізмаїлі автобуси затримала поліція.

    Раніше стало відомо, що на Київщині за фальсифікацію виборів під судом опинилася дільнича виборча комісія практично в повному складі.

    Теги: прокуратура вибори Ізмаїл Одещина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies