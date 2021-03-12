Росіянина, що підкуповував виборців у Чорноморську, судитимуть в Ізмаїлі (фото)

Одеський росіянин спробував організувати підкуп виборців на користь однієї з партій

Підкуплених виборців порушник доставляв на дільниці автобусами

Прокуратура міста Ізмаїл направила до суду обвинувальний акт проти 42-річного громадянина Росії, що зараз мешкає в Одесі. Як повідомляє «УСІ», минулого року, під час місцевих виборів, він спробував організувати підкуп виборців на користь однієї з партій.

Слідство вважає, що росіянин обіцяв 52 жителям Одеської області заплатити по 500 грн кожному, якщо ті проголосують за «потрібного» кандидата. Виборцям виплатили аванс в 100 грн, решту суми обіцяли видати після голосування.

Проголосувати підкуплені виборці повинні були в Чорноморську і Затоці. Щоб відвезти їх на виборчі дільниці, росіянин найняв три автобуси. В Ізмаїлі автобуси затримала поліція.

Раніше стало відомо, що на Київщині за фальсифікацію виборів під судом опинилася дільнича виборча комісія практично в повному складі.