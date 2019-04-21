Скандальний олігарх Фукс порушив закон і показав, за кого проголосував (фото)



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До Зеленського поліція прийшла виписувати протокол за бюлетень через 3 години, а до Фукса, напевно, не бариться

Відомий олігарх Павло Фукс у своєму Telegram каналі показав свій виборчий бюлетень, що є порушенням закону.

Судячи з усього, фото зроблене в кабінці для голосування.

На бюлетені видно, що Фукс проголосував за кандидата в президенти Зеленського.

Нагадаємо, в останній програмі «Схеми» повідомлялось, що 15 квітня 2019 року Фукс разом з Генадієм Кернесом зустрічався в Ізраїлі з Ігорем Коломойським. При цьому повідомлялось, що в кінці 2018 року Фуксу був заборонений в’їзд до Ізраїлю.

Павло Фукс – російсько-український бізнесмен. В листопаді 2015 року отримав українське громадянство.

В Україні Фукс купив корпоративні права «Укррослізінгу», отримав ліцензії і ділянки скандальної «Голден Деррік» (зараз «Ист Юроп Петролеум»). Також ЗМІ повідомляли про купівлю Фуксом і біглим депутатом Онищенко у структур Сергія Курченко кіпрської компаній Quickpace Limited за $ 30 млн, у той час як ключовим активом компанії були заморожені на її рахунках $ 160 млн в державних облігаціях України і в грошових коштах.

А в січні 2018 року телеканал Al Jazeera повідомив, що Павлу Фуксу висунули звинувачення у погрозах американському бізнесменові, причетному до продажу місць на інавгурації 45-го президента США.