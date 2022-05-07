Російські хакери координували ракетні удари по Одесі

Одночасно з обстрілами на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради

Фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановили, що російські хакери координували 7 травня ракетні удари по Одесі з участю літаків стратегічної авіації РФ. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку у Фейсбуці.

«Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників. Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», ворог завдав удару крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради», - йдеться у повідомленні.

Держспецзв'язку зазначає, що це чергове підтвердження того, що «російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які атакують ракетами українські міста».

Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації.

4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд.

Ще дві ракети знов нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.