Російські хакери координували ракетні удари по Одесі
Одночасно з обстрілами на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради
«Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників. Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», ворог завдав удару крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради», - йдеться у повідомленні.
Держспецзв'язку зазначає, що це чергове підтвердження того, що «російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які атакують ракетами українські міста».
Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації.
4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд.
Ще дві ракети знов нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.