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    Російські хакери координували ракетні удари по Одесі

    Російські хакери координують атаки з військовими - Російські хакери координували ракетні удари по Одесі
    Російські хакери координують атаки з військовими
    фото з відкритих джерел

    Одночасно з обстрілами на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради

    Фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановили, що російські хакери координували 7 травня ракетні удари по Одесі з участю літаків стратегічної авіації РФ. Про це повідомляє пресслужбаДержспецзв'язку у Фейсбуці.

    «Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників. Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», ворог завдав удару крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради», - йдеться у повідомленні.

    Держспецзв'язку зазначає, що це чергове підтвердження того, що «російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які атакують ракетами українські міста».

    Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації.

    4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд.

    Ще дві ракети знов нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські хакери координували ракетні удари по Одесі