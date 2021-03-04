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    Коронавірус на Одещині: школи і садочки перевірять на дотримання карантину

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    В Одеській ОДА створили робочу групу, яка без попередження відвідуватиме райони й перевірятиме - Коронавірус на Одещині: школи і садочки перевірять на дотримання карантину
    В Одеській ОДА створили робочу групу, яка без попередження відвідуватиме райони й перевірятиме
    фото: з відкритих джерел

    Серед учасників навчального процесу в регіоні фіксують збільшення випадків захворюваності на Covid-19

    Одеські школи й садочки без попередження перевірятимуть на дотримання карантину

    Про це повідомляє Depo.Одеса.

    Директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Олександр Лончак повідомив, що дитячі лікарні міста переповнені, й у них розгорнуті додаткові ліжко-місця. Згідно з моніторингом, спостерігається збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію серед учнів та вчителів, а п’ять закладів освіти перейшли працювати на дистанційну форму. Серед вчителів зафіксовані й смертельні випадки від вірусу.

    Й попри те, що Одещина перебуває в жовтій зоні, через стрімке збільшення захворюваності, котре спостерігається останніми днями в регіоні, може привести до посилення обмежень. Олександр Лончак пояснює таку ситуацію тим, що всі забули про маски, антисептики та соціальну дистанцію. В Одеській ОДА створили робочу групу, яка без попередження відвідуватиме райони й перевірятиме, як виконуються санітарні норми у школах та садочках.

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    Теги: школа Одещина коронавірус
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