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    Шість громад Одещини отримають міжнародну підтримку у створенні ЦНАПів

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    Шість громад Одещини отримають міжнародну підтримку у створенні ЦНАПів

    Про початок співпраці представниками громад підписано відповідні меморандуми

    Шість громад Одеської області будуть створювати чи модернізувати наявні ЦНАПи за допомогою міжнародної програми «U-LEAD з Європою». Меморандуми про початок роботи в цьому напрямку підписали представники Березівської, Вилківської, Красносільської ОТГ, а також міст Білгород-Дністровський, Татарбунари та Южне. 

    «Цей день стане початком роботи з утворення належних центрів, які забезпечать мешканців цих громад якісними та доступними адміністративними послугами. Учасники програми отримають всебічну підтримку: від меблів до програмного забезпечення», — зазначив директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов.

    Зазначимо, меморандум в частині утворення та модернізації ЦНАП підписано з компаніями-виконавцями NIRAS Sweden AB та SKL International. Таким чином, розпочалася фактична реалізація фази впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення програми «U-LEAD з Європою».

    Учасники програми отримають програмне забезпечення «Вулик», яке дозволить автоматизувати та збільшити ефективність роботи адміністраторів. Окрім комп’ютерної техніки та меблів, передбачено також спеціальні види допомоги. Серед яких — мобільний ЦНАП або електронна система керування чергою, навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

    Нагадаємо, «U-LEAD з Європою» — одна з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації. Програма фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами, зокрема Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею, Швецією.

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