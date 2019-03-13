Шість громад Одещини отримають міжнародну підтримку у створенні ЦНАПів



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Про початок співпраці представниками громад підписано відповідні меморандуми

Шість громад Одеської області будуть створювати чи модернізувати наявні ЦНАПи за допомогою міжнародної програми «U-LEAD з Європою». Меморандуми про початок роботи в цьому напрямку підписали представники Березівської, Вилківської, Красносільської ОТГ, а також міст Білгород-Дністровський, Татарбунари та Южне.

«Цей день стане початком роботи з утворення належних центрів, які забезпечать мешканців цих громад якісними та доступними адміністративними послугами. Учасники програми отримають всебічну підтримку: від меблів до програмного забезпечення», — зазначив директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов.

Зазначимо, меморандум в частині утворення та модернізації ЦНАП підписано з компаніями-виконавцями NIRAS Sweden AB та SKL International. Таким чином, розпочалася фактична реалізація фази впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення програми «U-LEAD з Європою».

Учасники програми отримають програмне забезпечення «Вулик», яке дозволить автоматизувати та збільшити ефективність роботи адміністраторів. Окрім комп’ютерної техніки та меблів, передбачено також спеціальні види допомоги. Серед яких — мобільний ЦНАП або електронна система керування чергою, навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

Нагадаємо, «U-LEAD з Європою» — одна з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації. Програма фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами, зокрема Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею, Швецією.