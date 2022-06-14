  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Сили ППО збили дві ворожі ракети, що летіли в бік Одещини
рус
    Новини

    Сили ППО збили дві ворожі ракети, що летіли в бік Одещини

    Окупанти планували нанести ракетний удар по території України - Сили ППО збили дві ворожі ракети, що летіли в бік Одещини
    Окупанти планували нанести ракетний удар по території України
    фото з відкритих джерел

    Ракети «Онікс» були запущені з території Криму

    Сьогодні вранці над Чорним морем було збито дві ракети, що летіли у бік Одеської області. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    Повідомляється, що ракети «Онікс» були запущені з території Криму.

    «По Одещині ворог ранком знов наніс ракетний удар. Дві ракети «Онікс», випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

    Після ракетних ударів по кількох населених пунктах Прилуцького району влада регіону оголосила евакуацію. Удар російських ракет прийшовся по об’єкту, що розташований поблизу Прилук. Здетонували боєприпаси.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сили ППО збили дві ворожі ракети, що летіли в бік Одещини