Сили ППО збили дві ворожі ракети, що летіли в бік Одещини

Ракети «Онікс» були запущені з території Криму

Сьогодні вранці над Чорним морем було збито дві ракети, що летіли у бік Одеської області. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Повідомляється, що ракети «Онікс» були запущені з території Криму.

«По Одещині ворог ранком знов наніс ракетний удар. Дві ракети «Онікс», випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

Після ракетних ударів по кількох населених пунктах Прилуцького району влада регіону оголосила евакуацію. Удар російських ракет прийшовся по об’єкту, що розташований поблизу Прилук. Здетонували боєприпаси.

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