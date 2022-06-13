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  3. Під Ізюмом українські військові збили російський гелікоптер Ка-52
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    Новини

    Під Ізюмом українські військові збили російський гелікоптер Ка-52

    Вертоліт впав між окупованими населеними пунктами Довгеньке та Сулигівка - Під Ізюмом українські військові збили російський гелікоптер Ка-52
    Вертоліт впав між окупованими населеними пунктами Довгеньке та Сулигівка
    фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

    Зенітно-ракетний дивізіон знищив ворожий вертоліт у Харківській області

    Збройні сили України знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» в Ізюмському районі. Про це повідомляє 93 окрема механізовану бригаду Холодний Яр.

    Зазначається, що сьогодні вдень зенітно-ракетний дивізіон бригади знищив ворожий гелікоптер Ка-52 між окупованими населеними пунктами Довгеньке та Сулигівка у Харківській області.

    Як повідомлялося, Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни». Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою . Також Повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна Холодний Яр гелікоптер окупація #stoprussia
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    Під Ізюмом українські військові збили російський гелікоптер Ка-52