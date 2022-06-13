Під Ізюмом українські військові збили російський гелікоптер Ка-52

Вертоліт впав між окупованими населеними пунктами Довгеньке та Сулигівка

Зенітно-ракетний дивізіон знищив ворожий вертоліт у Харківській області

Збройні сили України знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» в Ізюмському районі. Про це повідомляє 93 окрема механізовану бригаду Холодний Яр.

Зазначається, що сьогодні вдень зенітно-ракетний дивізіон бригади знищив ворожий гелікоптер Ка-52 між окупованими населеними пунктами Довгеньке та Сулигівка у Харківській області.

Як повідомлялося, Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни». Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою . Також Повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34.