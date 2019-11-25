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    Події в Україні

    «Будемо тримати кулаки»: Зеленський відреагував на ДТП з Кулебою

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    <p>24 листопада Микола Кулеба разом з&nbsp;двома синами потрапив в&nbsp;ДТП&nbsp;на Київщині</p> - «Будемо тримати кулаки»: Зеленський відреагував на ДТП з Кулебою

    24 листопада Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в ДТП на Київщині

    «Будемо молитися і тримати кулаки, щоб все було добре», — сказав президент

    Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку омбудсмену з прав дітей Миколі Кулебі у зв’язку з ДТП, в яку він потрапив зі своїми дітьми в Київській області.

    Про це глава держави заявив у відеозверненні.

    «На жаль, вчора в ДТП потрапив уповноважений з питань захисту прав дитини, пан Кулеба. На жаль, зі своїми дітьми. Зараз знаходяться вони в лікарні. Я впевнений, я вірю, будемо молитися і тримати кулаки, щоб все було добре», — сказав президент.

    Раніше повідомлялося, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    Відомо,що Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

    ДТП здоров'я Володимир Зеленський президент Микола Кулеба
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