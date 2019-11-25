«Будемо тримати кулаки»: Зеленський відреагував на ДТП з Кулебою
24 листопада Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в ДТП на Київщині
«Будемо молитися і тримати кулаки, щоб все було добре», — сказав президент
Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку омбудсмену з прав дітей Миколі Кулебі у зв’язку з ДТП, в яку він потрапив зі своїми дітьми в Київській області.
Про це глава держави заявив у відеозверненні.
«На жаль, вчора в ДТП потрапив уповноважений з питань захисту прав дитини, пан Кулеба. На жаль, зі своїми дітьми. Зараз знаходяться вони в лікарні. Я впевнений, я вірю, будемо молитися і тримати кулаки, щоб все було добре», — сказав президент.
Раніше повідомлялося, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.
Відомо,що Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.