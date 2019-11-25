«Будемо тримати кулаки»: Зеленський відреагував на ДТП з Кулебою



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24 листопада Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в ДТП на Київщині

«Будемо молитися і тримати кулаки, щоб все було добре», — сказав президент

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку омбудсмену з прав дітей Миколі Кулебі у зв’язку з ДТП, в яку він потрапив зі своїми дітьми в Київській області.

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

«На жаль, вчора в ДТП потрапив уповноважений з питань захисту прав дитини, пан Кулеба. На жаль, зі своїми дітьми. Зараз знаходяться вони в лікарні. Я впевнений, я вірю, будемо молитися і тримати кулаки, щоб все було добре», — сказав президент.

Раніше повідомлялося, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Відомо,що Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.