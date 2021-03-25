В Одесі перевірять частину пляжу, де затонув танкер Delfi

Після того, як танкер прибрали, у морі могла залишитися металева частина судна

Водолази мають повторно обстежити ділянку, аби попередити можливі травмування містян під час відпочинку

Акваторію одеського пляжу «Дельфін», де в листопаді 2019 року затонув танкер Delfi, планують повторно обстежити. Відповідне доручення департаменту муніципальної безпеки дав міський голова Одеси під час засідання виконкому.

За словами Труханова, після того, як танкер прибрали, у морі могла залишитися металева частина судна. Тому водолази мають повторно обстежити цю ділянку, аби попередити можливі травмування містян під час відпочинку.

«Були достатньо серйозні шторми. Вони могли це залізо зрушити. Аби його не віднесло ближче та ніхто там, не дай Боже, не пірнув, потрібно обстежити дно», – пояснив мер.

Нагадаємо, власник танкера «Делфі» зобов’язали заплатити 2,7 млн грн за ліквідацію наслідків аварії.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року танкер-бункерувальник Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів. Внаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів. Через пів року судновласник запевнив Генпрокуратуру, що підніме судно і прибере з узбережжя за власний кошт. Однак не зумів виконати своїх зобов'язань протягом 9-и місяців.