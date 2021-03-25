В Одесі перевірять частину пляжу, де затонув танкер Delfi
Водолази мають повторно обстежити ділянку, аби попередити можливі травмування містян під час відпочинку
Акваторію одеського пляжу «Дельфін», де в листопаді 2019 року затонув танкер Delfi, планують повторно обстежити. Відповідне доручення департаменту муніципальної безпеки дав міський голова Одеси під час засідання виконкому.
За словами Труханова, після того, як танкер прибрали, у морі могла залишитися металева частина судна. Тому водолази мають повторно обстежити цю ділянку, аби попередити можливі травмування містян під час відпочинку.
«Були достатньо серйозні шторми. Вони могли це залізо зрушити. Аби його не віднесло ближче та ніхто там, не дай Боже, не пірнув, потрібно обстежити дно», – пояснив мер.
Нагадаємо, власник танкера «Делфі» зобов’язали заплатити 2,7 млн грн за ліквідацію наслідків аварії.