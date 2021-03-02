Колишній одеський соратник Шарія через суд вимагає поновити його в партії і на посаді голови облорганізації

Сам Нагаткін вбачає справжню причину свого конфлікту з Шаріем у тому, що обласну організацію ПШ фактично продали одеській ОПЗЖ

Депутат Одеської міськради Олексій Нагаткін, якого обрали за списком «Партії Шарія», судиться з уже колишніми однопартійцями.

Його позов розглядає Приморський суд, повідомляє «Думска».

Нагаткін, який посварився з Анатолієм Шаріем і приєднався до ситуативної промерської коаліції, оскаржив рішення партійної конференції, яка зняла його з посади голови обласної організації політсили. Крім того, він вважає незаконним рішення про виключення його з лав «шарійців».

Шарій назвав Олексія Нагаткіна і його батька Олега «зрадниками»: мовляв, вони «продалися» меру міста Геннадію Труханову. «Якщо ці люди будуть представлятися від Партії Шарія – не вірте, вони легко можуть представлятися «я від Труханова». Чемно попросимо людей здати мандати і піти гуляти по найкрасивішій одеській набережній», – написав проросійський пропагандист, що ховається від слідства, в соцмережах.

Сам Нагаткін вбачає справжню причину свого конфлікту з Шаріем у тому, що обласну організацію ПШ фактично продали одеській ОПЗЖ.

За його словами, трьох депутатів з шести, які пройшли до міської ради, він вперше побачив на першій сесії, а чотирьох з шести членів партії, які стали членами обласної, він не бачив жодного разу в житті.

«Додам більше: з ними не знайомий той кістяк з наших прихильників, яких прийнято називати активом: 200-250 одеситів, які в будь-яку погоду і в будь-який час доби були готові допомагати нам – обласному офісу ПШ у вирішенні будь-яких проблем», – стверджує Нагаткін.

При цьому раніше Шарій декларував, що підбір кандидатів в депутати проводився особисто ним. Серед критеріїв – активна участь в партійних акціях, постійна робота в команді без винагороди і активна діяльність в соцмережах.

28 січня 2021 року, після відставки Нагаткіна, обласну організацію «шаріївців» очолив депутат міськради Ілля Фрейман – головний режисер телеканалу «Південна хвиля». Канал офіційно належить Володимиру Іванову, а неофіційно – депутату від ОПЗЖ Віктору Баранскому.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ внесло проросійського блогера Анатолія Шарія до переліку людей, які переховуються від органів влади.