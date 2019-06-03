Сутички в одеському медуніверситеті: постраждав поліцейський, затримали 51 особу



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3 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про начебто мінування деяких приміщень навчального закладу Фото: Думская

Затримані надають пояснення стосовно подій в університеті

В ході конфлікту біля Одеського національного медичного університету 3 червня постраждав поліцейський.

Про це повідомляє прес-служба Приморського відділу поліції в Одесі.

«Під час конфлікту тілесні ушкодження отримав поліцейський. Наразі його доставлено до медичного закладу», - заявили в поліції.

За фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що станом на 17.00 до відділу поліції доставлено 51 особу, які брали участь у сутичках біля університету. Вони надають пояснення стосовно подій в учбовому закладі.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо дії учасників конфлікту кваліфікуються за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Одесі поліція затримала близько півсотні молодиків, що брали участь у сутичках біля медуніверситету, яку правоохоронці пов'язують зі зривом засідання наглядової ради вишу.

Молодики спортивної статури зірвали 3 червня засідання Наглядової ради Одеського медуніверситету з участю в.о. ректора Владлени Дубініної та інших представників легітимної адміністрації університету.

Крім того, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про начебто мінування деяких приміщень навчального закладу, але під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.