В Одесі біля медуніверситету поліція затримала близько 50 «тітушок»



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Одеські правоохоронці поінформували, що йдуть опитування учасників конфлікту, під час якого було застосовано сльозоточивий газ

З правопорушниками у відділенні поліції працює слідчо-оперативна група, - прес-служба

В Одесі поліція затримала близько півсотні молодиків, що брали участь у сьогоднішній штовханині біля медуніверситету, яку правоохоронці пов'язують зі зривом засідання наглядової ради вишу.

Про це повідомив журналістам заступник очільника головного управління Нацполіції в Одеській області Сергій Махотін.

«Під час штовханини біля адмінбудівлі Одеського медуніверситету правоохоронці затримали близько 50 правопорушників. Їх припроваджено до Портофранківського відділення поліції, де з ними працює слідчо-оперативна група», - зазначив Махотін.

Одеські правоохоронці уточнили, що йдуть опитування учасників конфлікту, під час якого було застосовано сльозогінний газ, «вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України».

Як повідомлялося, молодики спортивної статури зірвали 3 червня засідання Наглядової ради Одеського медуніверситету з участю в.о. ректора Владлени Дубініної та інших представників легітимної адміністрації університету.

За словами прес-секретаря вишу Ярослави Вітко, до будівлі ректорату ОНМедУ, яка була заблокована прихильниками Запорожана, вдалося зайти членам Наглядової ради ОНМедУ, щоб провести позачергове засідання. Однак невдовзі до адмінбудівлі потрапила велика група осіб спортивної статури у капюшонах та масках, які розпилили у приміщенні сльозогінний газ. Через це засідання довелось перервати, члени ради та працівники адміністрації вийшли з адмінбудівлі, де залишились тільки правоохоронці.

Варто зазначити, що велика група тітушок, незважаючи на кордон поліції, гучними вигуками і погрозами зірвала спробу в.о. ректора Дубініної прокоментувати журналістам ситуацію, що наразі склалась в медуніверситеті.

Більш того, частина знавіснілих молодиків супроводжувала Дубініну та декількох членів адміністрації вишу, доки не підійшла група працівників ДБР. Після цього в.о. ректора Дубініна та кілька осіб, що її супроводжували, виїхали на автомобілі з території медуніверситету.

Крім того, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про начебто мінування деяких приміщень навчального закладу, але під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Як повідомлялося, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун оприлюднила 18 квітня заяву, що «Міністерство охорони здоров'я України не підписуватиме кошторис Одеського національного медичного університету за підписом «самопроголошеного в.о. ректора університету Юрія Сухіна».

За словами Супрун, до МОЗ України вже кілька разів надходив проект кошторису ОНМедУ за підписами осіб, які не мають повноважень підписувати фінансові документи, тому їх повернули до університету.

«Попри те, що будівля університету захоплена, Міністерство готове підписати необхідні документи, щоб студенти та працівники отримали виплати якнайшвидше. Але тільки у випадку, якщо вони надійдуть від уповноважених на це МОЗом осіб», - зауважила Супрун.

У п'ятницю працівникам і студентам вишу розпочали виплату зарплат і стипендій, всупереч рішенню Одеського окружного адміністративного суду про визнання протиправною вимоги професора Юрія Сухіна «зобов’язати Держказначейство видавати кошти ОНМедУ виключно за його підписом».

Підставою стало нове рішення Окружного адміністративного суду Києва, що підтвердив правомірність підпису в.о. ректора Юрія Сухіна на фінансових документах медуніверситету. Керуючись цим рішенням, облуправління Держказначейства вперше за останні 5 місяців розпочало видачу зарплат і стипендій співробітникам і студентам.

Між тим, у МОЗ наголошують, що за жодних обставин не буде «легітимізовано діяльність рейдерів-злочинців, що захопили державний університет». Супрун нагадує, що екс-ректор ОНМедУ Валерій Запорожан керував одним з найбільших медичних університетів країни протягом 24 років і «перетворив заклад вищої освіти на власне феодальне володіння».