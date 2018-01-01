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    У центрі Одеси підпалили позашляховик судді

    Біля автомобіля виявили обгорілу пластикову пляшку і коробку сірників
    В історичному центрі Одеси у вівторок невідомі підпалили позашляховик Volkswagen, припаркований неподалік від будівлі Одеського апеляційного адміністративного суду. Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, у вівторок на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці
    • Вчора, 23:38
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    Пошкоджений автомобіль
    Фото: «Мегафон»
    Пошкоджений автомобіль

    Біля автомобіля виявили обгорілу пластикову пляшку і коробку сірників

    В історичному центрі Одеси у вівторок невідомі підпалили позашляховик Volkswagen, припаркований неподалік від будівлі Одеського апеляційного адміністративного суду.

    Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, у вівторок на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Торговій горить припаркований автомобіль Volkswagen.

    За вказаною адресою було негайно направлено слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції і фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

    «Після завершення заходів з пожежогасіння правоохоронці виявили біля автомобіля обгорілу пластикову пляшку і коробку сірників», - повідомили в главку.

    Наразі вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини події і особи, причетні до підпалу.

    За даними ЗМІ, іномарка належить одному із одеських суддів.

    Раніше під консульством Росії в Одесі спалили «окупанта».

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