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    У Чорне море увійшов флагман протимінної групи НАТО

    Корабель її величності «Ентерпрайз» є багатоцільовим геолого-розвідувальним, гідрографічним і океанографічним судном
    Сьогодні вдень англійське військове багатоцільове судно HMS Enterprise пройшло Босфор і увійшло в Чорне море. На даний момент «Ентерпрайз» (бортовий H88) є флагманом постійної групи розмінування кораблів НАТО SNMCMG2. У складі групи діють також тральщики - румунський F25 Lupu Dinescu і турецька М270 Akcay. Командир групи - Justin Hains
    • Сьогодні, 14:24
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    Корабель її величності «Ентерпрайз» є багатоцільовим геолого-розвідувальним, гідрографічним і океанографічним судном

    Сьогодні вдень англійське військове багатоцільове судно HMS Enterprise пройшло Босфор і увійшло в Чорне море. На даний момент «Ентерпрайз» (бортовий H88) є флагманом постійної групи розмінування кораблів НАТО SNMCMG2.

    У складі групи діють також тральщики - румунський F25 Lupu Dinescu і турецька М270 Akcay. Командир групи - Justin Hains (Великобританія).

    Корабель її величності «Ентерпрайз» є багатоцільовим геолого-розвідувальним, гідрографічним і океанографічним судном. Призначений для проведення геодезичних робіт в інтересах підводного флоту, планування десантних операцій, пошуку мін та інших підводних об'єктів.

    Завдяки наявності так званих азимутальних підрулюючих двигунів корабель здатний тривалий час залишатися в одній точці. Введено до складу флоту в жовтні 2003 року. Постійний екіпаж - 48 осіб, але з урахуванням фахівців може доходити до 81. Автономність більше 35 діб. Озброєння - два зенітних 20-мм автомата «Ерлікон», три кулемети M134 Minigun і чотири 7,62 мм кулемета.

    Джерело: Думская

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