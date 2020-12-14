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    У ДТП на Одещині постраждали семеро осіб, у тому числі троє дітей

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    <p>Біля села Залізничне в Болградському районі зіткнулися Daewoo&nbsp;Lanos та Renault</p> - У ДТП на Одещині постраждали семеро осіб, у тому числі троє дітей

    Біля села Залізничне в Болградському районі зіткнулися Daewoo Lanos та Renault

    Фото: Нацполіція

    Удар був такої сили, що один з автомобілів злетів у кювет

    У неділю, 14 грудня, в Болградському районі Одеської області в ДТП постраждали сім осіб, у тому числі троє малолітніх дітей.

    Як повідомили в Болградському відділенні поліції, аварія сталася біля села Залізничне.

    Як зазначається, зіткнулися два автомобілі – Daewoo Lanos і Renault. Удар був такої сили, що Daewoo злетіла в кювет. У салоні цієї машини перебувало подружжя з трьома дітьми чотирьох і восьми років. Всіх їх госпіталізували.

    «Постраждали і двоє чоловіків з Renault – водій і один з двох пасажирів. Вони також у лікарні», – повідомили в поліції.

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    У ДТП на Одещині постраждали семеро осіб, у тому числі троє дітей
    У ДТП на Одещині постраждали семеро осіб, у тому числі троє дітей
    У ДТП на Одещині постраждали семеро осіб, у тому числі троє дітей

    Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, вчора у Києві п’яний водій влаштував жахливу аварію і відкрив стрілянину по свідках.

    Теги: ДТП діти Одещина водій лікарня автомобіль
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