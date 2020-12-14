У ДТП на Одещині постраждали семеро осіб, у тому числі троє дітей

Удар був такої сили, що один з автомобілів злетів у кювет

У неділю, 14 грудня, в Болградському районі Одеської області в ДТП постраждали сім осіб, у тому числі троє малолітніх дітей.

Як повідомили в Болградському відділенні поліції, аварія сталася біля села Залізничне.

Як зазначається, зіткнулися два автомобілі – Daewoo Lanos і Renault. Удар був такої сили, що Daewoo злетіла в кювет. У салоні цієї машини перебувало подружжя з трьома дітьми чотирьох і восьми років. Всіх їх госпіталізували.

«Постраждали і двоє чоловіків з Renault – водій і один з двох пасажирів. Вони також у лікарні», – повідомили в поліції.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора у Києві п’яний водій влаштував жахливу аварію і відкрив стрілянину по свідках.