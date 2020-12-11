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    Новини

    Трагедія в Голосієві: під колесами вантажівки загинула людина (фото, відео)

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    Чоловік перебігав 5 смуг руху в недозволеному місці - Трагедія в Голосієві: під колесами вантажівки загинула людина (фото, відео)
    Чоловік перебігав 5 смуг руху в недозволеному місці
    Фото: Главком

    Чоловік перебігав дорогу над підземним переходом

    Сьогодні, 11 грудня, ввечері у Києві біля станції метро «Голосіївська» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами вантажівки MAN загинув чоловік, який перебігав 5 смуг руху.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    ДТП сталася над підземним переходом.

    Пішохода навіть не зупинив паркан, що огороджує дорогу.

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    Трагедія в Голосієві: під колесами вантажівки загинула людина (фото, відео)
    Трагедія в Голосієві: під колесами вантажівки загинула людина (фото, відео)
    Трагедія в Голосієві: під колесами вантажівки загинула людина (фото, відео)
    Трагедія в Голосієві: під колесами вантажівки загинула людина (фото, відео)

    На місці працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група.

    У Києві з вечора 10 грудня на дорогах ожеледиця.

    У четвер через ожеледицю за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди. 

    У ніч на 11 грудня на Гаванському мосту сталася серйозна ДТП.

    Вранці 11 грудня на столичних дорогах теж не обійшлося без ДТП. Зокрема, на Русанівці автомобіль в’їхав у дерево, в результаті чого загинув водій.

    За даними патрульної поліції, протягом доби у Києві сталося понад пів тисячі дорожньо-транспортних пригод.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки смерть чоловік
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