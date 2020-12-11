Трагедія в Голосієві: під колесами вантажівки загинула людина (фото, відео)
Чоловік перебігав дорогу над підземним переходом
Сьогодні, 11 грудня, ввечері у Києві біля станції метро «Голосіївська» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами вантажівки MAN загинув чоловік, який перебігав 5 смуг руху.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
ДТП сталася над підземним переходом.
Пішохода навіть не зупинив паркан, що огороджує дорогу.
На місці працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група.
У Києві з вечора 10 грудня на дорогах ожеледиця.
У четвер через ожеледицю за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.
У ніч на 11 грудня на Гаванському мосту сталася серйозна ДТП.
Вранці 11 грудня на столичних дорогах теж не обійшлося без ДТП. Зокрема, на Русанівці автомобіль в’їхав у дерево, в результаті чого загинув водій.
За даними патрульної поліції, протягом доби у Києві сталося понад пів тисячі дорожньо-транспортних пригод.