ДТП через ожеледицю: як отримати компенсацію водієві? Коментар адвоката

Через погодні умови багато українських водіїв залишили свої автівки біля домівок

Обережно ожеледиця! Хто несе відповідальність?

Останню добу Україна спостерігає ускладнення погодних умов та ожеледицю.

Внаслідок цього збільшилась кількість ДТП, які трапляються через неналежне утримання дорожнього покриття. Слизькі дороги стали причиною майже 1,5 тис. ДТП по всій країні.

Багатьох водіїв, які виявились заручниками таких погодних умов, цікавить чи існує механізм стягнення шкоди за збитки спричинені ожеледицею.

Адвокат Олександр Вишневий прокоментував як стягнути шкоду, спричинену негодою.

Алгоритм дій під час ДТП, спричинене ожеледицею:

1. Зафіксувати факт ДТП.

Необхідно викликати поліцію та повідомити про таку пригоду, а також зафіксувати виклик у Вашій страховій компанії.

Зафіксувати стан дороги на фото та відео, оскільки через зміну температури ситуація на дорозі через деякий час може змінитись.

Зазначити про ожеледицю та стан дорожнього покриття у всіх документах, які будуть складатись поліцією.

Для доведення факту наявності ожеледиці Вам необхідно:

зробити багато фото і відео ділянки дороги;

знайти свідків та записати їх контактні дані;

зробити запити в гідрометцентр для підтвердження погодних умов;

отримати відео з камер зовнішнього спостереження та відео з реєстраторів, у разі їх наявності.

Крім цього, можна замовити проведення комплексної судової дорожньо-технічної та автотехнічної експертизи, яка і підтвердить, що причиною ДТП стала ожеледиця.

2. Довести, що водій дотримувався Правил дорожнього руху, а наслідком ДТП є саме ожеледиця.

3. Встановити особу, яка відповідальна за утримання цієї дороги (для того, щоб в наступному пред’явити до неї усі претензії).

4. Звернення до суду з позовом про стягнення збитків за пошкоджену автівку та моральної шкоди.

Синоптики попереджають, такі погодні умови протримаються ще добу, а тому будьте обережні, дотримуйтесь Правил дорожнього руху і за можливості, залишайтесь вдома.

До слова, тільки у столиці за останню добу сталося пів тисяч ДТП.