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    У Одесі поліцейський продавав речові докази, які йому залишали на зберігання

    Всього поліцейський продав 10 одиниць зброї
    Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в розтраті майна співробітнику поліції. Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейського від виконання обов'язків. За даними розслідування керівник відділу продавав пістолети, які відповідно до функціональних обов'язків були йому передані на відповідальне зберігання. Слід
    • Сьогодні, 17:27
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    Всього поліцейський продав 10 одиниць зброї

    Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в розтраті майна співробітнику поліції. Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейського від виконання обов'язків.

    За даними розслідування керівник відділу продавав пістолети, які відповідно до функціональних обов'язків були йому передані на відповідальне зберігання. Слід зазначити, що зброя була вилучена в рамках розслідування кримінальних справ, як речові докази.

    Пістолети для відстрілу гумових куль чиновник продав в Одесі через комісійний магазин, а отримані кошти законно власникам зброї не повернув і не перерахував до держбюджету передбачені 15 відсотків від їх вартості.

    Всього поліцейський продав 10 одиниць зброї.

    Також під час обшуку квартири підозрюваного правоохоронці виявили зброю, походження якої в даний час встановлюється.

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