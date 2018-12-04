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    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят

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    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят

    На даний час у приміщенні проводяться ремонтні роботи

    У селі Чубівка Куяльницької ОТГ Подільського району проводиться капітальний ремонт актової зали дитячого садочку. Актову залу буде відкрито у будівлі колишнього будинку культури, яку було передано дитячому садку.

    «Протягом всього часу свого існування, дошкільний заклад не мав просторої кімнати для проведення культурно-розважальних заходів для дітей. Для того, щоб провести дитяче свято та розмістити гостей доводилося виносити всі меблі з приміщення дитячої групи», – розповіли вихователі Світлана Романенко та Катерина Левицька.

    Колишній сільський будинок культури було прибудовано до дитячого садка в єдину будівлю. Тут вже замінено всі старі вікна та двері на нові металопластикові, наразі проводяться внутрішні роботи, зокрема – ремонтується стеля та стіни. Роботи проводяться за кошти обласного бюджету, які було виділено на розвиток Куяльницької ОТГ.

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    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят
    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят
    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят
    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят
    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят
    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят
    У Подільському районі будинок культури віддали дитсадку для проведення свят

    Голова обласної ради Анатолій Урбанський неодноразово зазначав: «Завдяки реформі децентралізації, започаткованої Президентом України Петром Порошенком ми маємо позитивні приклади відродження невеликих населених пунктів. Цього року було заплановано ряд проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Подільського району, преважну частину з яких з успіхом реалізовано».

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