У школі Арцизького району відкрили сучасний спортивний комплекс

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Спорткомплекс відкрито у Виноградівській загальноосвітньій школі

Сучасний спорткомплекс з міні-стадіоном для футболу відкрився у селі Виноградівка Арцизького району на території Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Міні-стадіон, окрім поля зі штучним покриттям, обладнаний трибунами та якісним освітленням для комфортного спостереження за грою. Також на території спорткомплексу облаштували майданчики зі спортивними тренажерами.

На будівництво спорткомплексу, яке було розпочато ще у минулому році, з обласного бюджету був виділений 1 млн 670 тис. гривень.

«Розвиток спорту ̶ невід’ємна складова соціально-культурного розвитку Одещини. Наявність багатофункціональної спортивної інфраструктури дає змогу проводити на території області різноманітні змагання та готувати професійних спортсменів. У той же час, жителі міст, сіл та селищ отримують змогу долучитись до здорового образу життя, що в свою чергу сприятиме зниженню показників на хронічні захворювання та популяризації спорту серед молоді» - зауважив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський.