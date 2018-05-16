У мерії хочуть розробити програму реконструкції кварталів «хрущовок»

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Київські хрущовки

Термін експлуатації «сталінок» та «хрущовок» давно закінчився

15 травня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення про розробку Міської комплексної цільової програми реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві на 2019 - 2024 роки. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Наразі функціонує розвинута мережа об’єктів соціально-культурного призначення, які здебільшого розташовані на перших поверхах багатоквартирних будинків і мають різну форму власності: державну, комунальну та приватну. Таким чином, знесення (реконструкцію) застарілих та аварійних житлових будинків необхідно вирішувати, розв'язуючи питання приведення об’єктів соцінфраструктури до сучасних нормативних вимог з урахуванням форм власності на землю. Окрім того, вирішення проблеми заміни застарілого житлового фонду стримується через обмеженість бюджетних коштів та низьку зацікавленість інвесторів у реалізації проектів з реконструкції аварійного та застарілого житлового фонду. Також проблема потребує законодавчого врегулювання, оскільки на сьогодні недостатня нормативна база, яка б забезпечувала основу для реалізації Планів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду шляхом залучення коштів інвесторів.

«Житлофонд столиці всього за десятиріччя збільшився на 5%. Питання куди актуальніше, ніж кількість - якість житла. Мегаполісам України та Києву, в першу чергу, треба буде розв'язати питання реновації житлового фонду. З одного боку - час актуалізувати, впорядкувати діюче законодавство, з іншого – необхідна розробка єдиної стратегії, підходу реконструкції застарілого житлового фонду з визначенням конкретних заходів і термінів їх виконання. Термін експлуатації «сталінок» та «хрущовок» давно закінчився. Поки чиновники розроблять дорожню карту, буде актуалізована нормативно-правова база - сплине ще десяток років і знаменитим п'ятиповерхівкам виповниться всі 70-80 років, а це вже не житло, а старі будови», - зазначив ініціатор відповідного проекту рішення, депутат Київради Олександр Пабат.

За інформацією Департаменту містобудування та архітектури на сьогодні розробляється проект Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року. У документі зазначено, що на території мікрорайонів (кварталів) застарілого житлового фонду площею 388,5 га розміщується 2458,3 тис. кв. м житлового фонду, в якому проживає 112 тисяч осіб. Обсяг компенсаційного житла, який необхідно збудувати на заміну знесеного, складатиме від проектного близько 31%. Вирішення цієї проблеми лише за кошти міста є неможливим. Необхідним є залучення коштів інвесторів.

Відповідно до проекту рішення, якщо документ підтримають депутати на пленарному засіданні Київради, виконавчий орган Київради (КМДА) матиме 6 місяців, аби напрацювати Міську комплексну цільову програму реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві на 2019 - 2024 роки.