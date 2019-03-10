Біля гіпермаркету «Метро» у Вінниці сталася пожежа
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Причини займання встановлюються
9 березня, біля гіпермаркету «Метро» у Вінниці виникла пожежа.
За даними рятувальників, близько 11:00 на задньому дворі торгової споруди загорілись дерев’яні піддони.
«Вогонь був чималий. Дим стовпом стояв. Це все спостерігали люди з машин, які заїжджали з того боку, чи виїжджали. А ще ті, хто рухався по трасі. Багато людей фотографувало», – кажуть очевидці.
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У боротьбі із вогнем були задіяні три одиниці спецтехніки Пожежу ліквідовано о 11.17 годині.
Постраждалих немає, – повідомили вінницькі рятувальники.
Джерело: vinnitsaok.com.ua