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    Біля гіпермаркету «Метро» у Вінниці сталася пожежа

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    Біля гіпермаркету «Метро» у Вінниці сталася пожежа

    Причини займання встановлюються

    9 березня,  біля  гіпермаркету «Метро» у Вінниці виникла пожежа.

    За даними рятувальників, близько 11:00 на задньому дворі торгової споруди загорілись дерев’яні піддони.

    «Вогонь був чималий. Дим стовпом стояв. Це все спостерігали люди з машин, які заїжджали з того боку, чи виїжджали. А ще ті, хто рухався по трасі. Багато людей фотографувало», – кажуть очевидці.

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    У боротьбі із вогнем були задіяні три одиниці спецтехніки Пожежу ліквідовано о 11.17 годині.

    Постраждалих немає, – повідомили  вінницькі рятувальники.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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