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    У світі

    У Колумбії розбився літак із 12 людьми на борту

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    <p>На борту перебували 12 осіб, включаючи двох членів екіпажу і одну дитину. Усі загинули</p> - У Колумбії розбився літак із 12 людьми на борту

    На борту перебували 12 осіб, включаючи двох членів екіпажу і одну дитину. Усі загинули

    Пілот спробував здійснити аварійну посадку, яка закінчилася невдало

    В результаті авіакатастрофи, яка сталася в центральній частині Колумбії, загинули 12 людей.

    Про це повідомило у суботу агентство Caracol.

    Аварія сталася в департаменті Мета. Літак Douglas DC-3, що належав компанії Laser, прямував з міста Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в місто Вільявісенсіо. У районі населеного пункту Сан-Мартін пілот повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію на борту і спробував здійснити аварійну посадку, яка закінчилася невдало.

    За попередніми даними, на борту перебували 12 осіб, включаючи двох членів екіпажу і одну дитину. Всі вони загинули.

    Рятувальники вже прибули на місце аварії. Правоохоронці розпочали розслідування.

    Нагадаємо, 8 березня в Індії розбився військовий винищувач МіГ-21. Основною причиною аварії вважається зіткнення з пташкою.

    Також у понеділок, 4 березня, в Мазовецькому воєводстві Польщі сталася катастрофа винищувача МіГ-29.

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