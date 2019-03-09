На трасі Київ – Чоп перекинувся автобус із пасажирами: є жертви



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Автобус з’їхав з дороги та перекинувся Фото: Варта 1

Внаслідок ДТП загинула одна особа, ще двоє людей потрапили до лікарні

Сьогодні, 9 березня, близько 8-ї години на Львівщині сталася ДТП на трасі Київ - Чоп. Про це інформує «Варта1».

ДТП сталася на трасі між населеними пунктами Козьова і Орява. Мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» з’їхав з дороги та перекинувся.

Зі слів свідків, внаслідок перекидання людей в автобусі затисло.

Внаслідок ДТП двоє осіб госпіталізовані до лікарні, одна особа загинула.

На місце події працює поліція, швидка медична допомога і ДСНС.

Як повідомлялося, 9 березня в Києві на перетині вулиць Лугова та Автозаводська сталася аварія: автомобіль патрульної поліції врізався в Hyundai Sonata.