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    Події в Україні

    На трасі Київ – Чоп перекинувся автобус із пасажирами: є жертви

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    Автобус&nbsp;з&rsquo;їхав з дороги та перекинувся - На трасі Київ – Чоп перекинувся автобус із пасажирами: є жертви
    Автобус з’їхав з дороги та перекинувся
    Фото: Варта 1

    Внаслідок ДТП загинула одна особа, ще двоє людей потрапили до лікарні

    Сьогодні, 9 березня, близько 8-ї години на Львівщині сталася ДТП на трасі Київ - Чоп. Про це інформує «Варта1».

    ДТП сталася на трасі між населеними пунктами Козьова і Орява. Мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» з’їхав з дороги та перекинувся.

    Зі слів свідків, внаслідок перекидання людей в автобусі затисло.

    Внаслідок ДТП двоє осіб госпіталізовані до лікарні, одна особа загинула.

    На місце події працює поліція, швидка медична допомога і ДСНС.

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    На трасі Київ – Чоп перекинувся автобус із пасажирами: є жертви
    На трасі Київ – Чоп перекинувся автобус із пасажирами: є жертви
    На трасі Київ – Чоп перекинувся автобус із пасажирами: є жертви

    Як повідомлялося, 9 березня в Києві на перетині вулиць Лугова та Автозаводська сталася аварія: автомобіль патрульної поліції врізався в Hyundai Sonata.

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