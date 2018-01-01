У Затоці під Одесою згоріла база відпочинку

До гасіння пожежі залучалося 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 30 осіб особового складу

У курортному селищі Затока Одеської області невідомі підпалили базу відпочинку. Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 15 січня о 19:11 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання дерев'яної споруди на території бази відпочинку «Кемпінг - Кароліна», розташованої в Затоці, яка



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До гасіння пожежі залучалося 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 30 осіб особового складу

У курортному селищі Затока Одеської області невідомі підпалили базу відпочинку. Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 15 січня о 19:11 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання дерев'яної споруди на території бази відпочинку «Кемпінг - Кароліна», розташованої в Затоці, яка розташована на березі Чорного моря.

О 19:30 на місце виклику прибули рятувальники місцевої пожежної команди, які встановили, що горить 2-поверхова недіюча на цей момент дерев'яна будівля.

О 19:59 рятувальники локалізували і о 21:12 ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м.

До гасіння пожежі залучалося 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 30 осіб особового складу. Попередня причина пожежі - занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою (підпал). Загиблих і постраждалих немає.