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    У Затоці під Одесою згоріла база відпочинку

    До гасіння пожежі залучалося 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 30 осіб особового складу
    У курортному селищі Затока Одеської області невідомі підпалили базу відпочинку. Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 15 січня о 19:11 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання дерев'яної споруди на території бази відпочинку «Кемпінг - Кароліна», розташованої в Затоці, яка
    • Сьогодні, 12:25
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    До гасіння пожежі залучалося 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 30 осіб особового складу

    У курортному селищі Затока Одеської області невідомі підпалили базу відпочинку. Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 15 січня о 19:11 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання дерев'яної споруди на території бази відпочинку «Кемпінг - Кароліна», розташованої в Затоці, яка розташована на березі Чорного моря.

    О 19:30 на місце виклику прибули рятувальники місцевої пожежної команди, які встановили, що горить 2-поверхова недіюча на цей момент дерев'яна будівля.

    О 19:59 рятувальники локалізували і о 21:12 ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м.

    До гасіння пожежі залучалося 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 30 осіб особового складу. Попередня причина пожежі - занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою (підпал). Загиблих і постраждалих немає.

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