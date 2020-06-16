На Рівненщині поліцейські вилучили 858 кілограмів бурштину на 1,2 мільйона доларів



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У Рівненській області місцеві мешканці організували скупку бурштину, який вивозили з країни поза митним контролем

Частина бурштину має історичну цінність

У Рівненській області поліцейські вилучили 858 кілограмів бурштину вартістю в 1,2 мільйона доларів. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

«Сьогодні, 16 червня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області проводять санкціоновані обшуки за місцем зберігання дорогоцінного каміння», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців місцеві мешканці організували скупку незаконно видобутого каміння, яке в подальшому експортували за межі країни поза митним контролем. Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.

Наразі правоохоронці вже вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою понад 850 кг. Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів США. Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на «чорному» ринку починається від 10 тисяч доларів США. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 9 квітня у Рівному співробітники Головного управління у боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України вилучили понад 600 кг незаконно видобутого бурштину в учасників організованої групи, причетної до підготовки замовного вбивства.