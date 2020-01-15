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    Суспільство

    Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках СНД

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    У травні 2018 року попередній президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про вихід України з договорів СНД - Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках СНД
    У травні 2018 року попередній президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про вихід України з договорів СНД

    Уряд підтримав проект указу президента про вихід з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД

    Кабінет міністрів України на засіданні 15 січня ухвалив рішення про вихід з ще одного договору в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

    Зокрема, уряд підтримав проект указу президента про вихід з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД. Цей крок забезпечить скорочення зобов'язань України в рамках СНД і буде сприяти захисту національних інтересів.

    Нагадаємо, в листопаді 2019 президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про заходи щодо забезпечення поліпшення розрахунків між господарськими організаціями країн СНД.

    У травні 2018 року попередній президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про вихід України з договорів СНД. У серпні того ж року стало відомо про закриття представництва України, а в грудні почала вихід зі структур СНД Служба зовнішньої розвідки.

    Крім того, з 1 квітня 2019 року перестав діяти договір про дружбу з Російською Федерацією.

    Петро Порошенко РНБО документи Володимир Зеленський СНД Україна президент уряд
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