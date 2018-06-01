Україна збудує трасу Одеса-Рені до Болгарії через Румунію, - Порошенко

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Керівник Служби автомобільних доріг Одеської області отримав відповідне завдання

Президент Петро Порошенко досяг домовленості з прем'єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим під час його візиту до Києва про продовження українською стороною будівництва міжнародної автотраси М-15 Одеса-Рені через Румунію до Болгарії.

Про це Порошенко заявив на відкритті мостового переходу на автотрасі Одеса-Рені у п'ятницю, 1 червня, повідомляє Укрінформ.

«Я маю приємну новину: під час візиту болгарського прем'єр-міністра (26 травня - ред.) були дані необхідні доручення, щоб ми будували цю міжнародну трасу не лише за маршрутом Одеса-Рені, а через Румунію на Болгарію, і щоб вона зв'язувала сьогодні ці три країни Причорномор'я», - сказав Порошенко.

Він додав, що керівник Служби автомобільних доріг Одеської області отримав відповідне завдання.

«Сьогодні ми маємо декілька можливих місць для побудови моста через Дунай. Ми починаємо розробку необхідної проектної документації і узгодження з нашими румунськими і болгарськими партнерами. Впевнений, що цей рух правильний - рух у Європу», - акцентував Глава держави.

Також сьогодні повідомлялося, що в Україні побудують міст через Дунай, який з'єднає Україну з Румунією.