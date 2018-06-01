  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    Україна збудує трасу Одеса-Рені до Болгарії через Румунію, - Порошенко

    • Розсилка
    Україна збудує трасу Одеса-Рені до Болгарії через Румунію, - Порошенко

    Керівник Служби автомобільних доріг Одеської області отримав відповідне завдання

    Президент Петро Порошенко досяг домовленості з  прем'єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим під час його  візиту до Києва про продовження українською стороною будівництва міжнародної автотраси М-15 Одеса-Рені через Румунію до Болгарії.

    Про це Порошенко заявив на відкритті мостового переходу на автотрасі Одеса-Рені у п'ятницю, 1 червня, повідомляє Укрінформ.

    «Я маю приємну новину: під час візиту болгарського прем'єр-міністра (26 травня - ред.) були дані необхідні доручення, щоб ми будували цю міжнародну трасу не лише за маршрутом Одеса-Рені, а через Румунію на Болгарію, і щоб вона зв'язувала сьогодні ці три країни Причорномор'я», - сказав Порошенко.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Україна збудує трасу Одеса-Рені до Болгарії через Румунію, - Порошенко
    Україна збудує трасу Одеса-Рені до Болгарії через Румунію, - Порошенко
    Україна збудує трасу Одеса-Рені до Болгарії через Румунію, - Порошенко
    Україна збудує трасу Одеса-Рені до Болгарії через Румунію, - Порошенко

    Він додав, що керівник Служби автомобільних доріг Одеської області отримав відповідне завдання.

    «Сьогодні ми маємо декілька можливих місць для побудови моста через Дунай. Ми починаємо розробку необхідної проектної документації і узгодження з нашими румунськими і болгарськими партнерами. Впевнений, що цей рух правильний - рух у Європу», - акцентував Глава держави. 

    Також сьогодні повідомлялося, що в Україні побудують міст через Дунай, який з'єднає Україну з Румунією.

    Читайте також
    Петро Порошенко дороги Одеса Румунія будівництво Одещина Болгарія Україна президент міст Дунай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ