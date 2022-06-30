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    Політика

    Кардинал Кох звинуватив Кирила у єресі за спроби виправдати війну

    Префект дикастерії у справах сприяння єдності християн розкритикував патріарха Кирила&nbsp; - Кардинал Кох звинуватив Кирила у єресі за спроби виправдати війну
    Префект дикастерії у справах сприяння єдності християн розкритикував патріарха Кирила 
    фото з відкритих джерел

    Курт Кох: «З християнської точки зору, неможливо виправдати нападницьку війну»

    Кардинал Курт Кох розкритикував Московського Патріарха Киріла за благословення війни проти України і звинуватив його в єресі. Про це префект дикастерії у справах сприяння єдності християн заявив німецькому виданню «Die Tagespost».

    «Це єресь, фальшива доктрина, що Патріарх насмілюється легітимізувати жорстоку і абсурдну війну в Україні з псевдорелігійних мотивів», – заявив кардинал, передає Католицький оглядач.

    На думку кардинала, «применшення жорстокої війни Путіна до «спеціальної операції» є словесним зловживанням
    На думку кардинала, «применшення жорстокої війни Путіна до «спеціальної операції» є словесним зловживанням

    На його думку, «применшення жорстокої війни Путіна до «спеціальної операції» є словесним зловживанням. Я змушений засудити таку позицію як цілком недопустиму».

    «Псевдорелігійне оправдання війни з боку Патріарха Кіріла повинне вражати кожне екуменічне серце», - зазначив кардинал Кох. Він також додав, що «з християнської точки зору, неможливо виправдати нападницьку війну, однак за певних умов це можна зробити щодо оборони від несправедливого агресора».

    Нагадаємо, предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

    Також патріарх Кирило високо оцінив свіжі рішення Московської церкви в Україні .

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    Теги: росія окупанти війна путін Російська православна церква в Україні Україна окупація #stoprussia
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    Кардинал Кох звинуватив Кирила у єресі за спроби виправдати війну