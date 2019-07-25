В день Суперкубку з футболу міський транспорт в Одесі буде працювати до півночі



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28 липня до 24:00 годин буде продовжена робота міського транспорту за деякими маршрутами

У зв'язку з проведенням 28 липня 2019 року футбольного матчу «Суперкубок України Favorit» між командами «Динамо» (м. Київ) і «Шахтар» (м. Донецьк) на стадіоні «Чорноморець» у м. Одесі і Фестивалю футболу департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху вносяться зміни тимчасового характеру в роботу міського громадського транспорту.

28 липня 2019 року до 24:00 буде продовжено роботу міського транспорту за маршрутами:

тролейбусними №№ 3, 8, 7, 9,

трамвайним № 7,

автобусними №№ 146, 148, 150, 175, 185, 190, 220а, 232а, 242.

З 17:00 години 28 липня до 02:00 години 29 липня буде організовано роботу 5 одиниць трамвайних вагонів за тимчасовим трамвайним маршрутом № 5к від Центрального автовокзалу (вул. Колонтаївська, 58) до парку ім. Т.Г. Шевченка.