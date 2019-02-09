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    В Іванівському районі юнак з числа дітей-сиріт отримав власне житло

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    В Іванівському районі юнак з числа дітей-сиріт отримав власне житло

    В Одеській області за 2018 рік житлом було забезпечено 147 дітей з числа сиріт

    Ордер на власний будинок у селі Прохорове Іванівського району отримав Анатолій Мітін, який є особою з числа дітей-сиріт.

    Про це повідомили в Іванівській районній державній адміністрації.

    «Оселю для юнака було придбано на умовах співфінансування з районного та місцевого бюджетів, загальна вартість становить 112 тисяч гривень. До будинку підведені необхідні комунікації – газ, світло та вода. У ньому юнак мешкатиме з родиною. Забезпечення житлом дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування залишається для нас пріоритетним завданням», — зазначив голова Іванівської районної державної адміністрації Віктор Лобач.

    Нагадаємо, загалом протягом 2018 року в Одеській області житлом було забезпечено 147 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування. Це є одним із найвищих показників в Україні.

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