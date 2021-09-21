Одеса опинилася серед лідерів поширення Covid-19
Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у понад 149 тис. людей
Одеська область знову потрапила до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових пацієнтів, інфікованих коронавірусом. За добу в регіоні хворобу підтвердили у 419 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у понад 149 тис. людей.
Від початку епідемії в Одеській області від коронавірусу:
- одужали понад 140 тис. осіб (За добу здолали хворобу – 111)
- померли майже 3176 людей (за добу – 18)
Ареал розповсюдження за містами:
м. Одеса – 69780;
м. Білгород-Дністровський – 2186;
м. Ізмаїл – 7927;
м. Чорноморськ – 8309;
м. Теплодар– 661;
м. Южний – 2815;
м. Балта – 1423;
м. Подільськ – 1978.
Крім того, від початку пандемії на території Одеської області зробили 773 664 ПЛР-тести (із них 1325 – за минулу добу), а також провели 186 873 тестування методом ІФА (115 протягом 20 вересня).
Загалом в Україні, протягом 20 вересня, зафіксували 5 159 нових хворих на коронавірус. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях
До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.
Стало відомо, як працюватимуть школи і дитсадки Одеси у разі потрапляня міста в «жовту» зону.
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