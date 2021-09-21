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    Одеса опинилася серед лідерів поширення Covid-19

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    За добу здолали хворобу 111 жителів області - Одеса опинилася серед лідерів поширення Covid-19
    За добу здолали хворобу 111 жителів області
    Фото: dw.com

    Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у понад 149 тис. людей

    Одеська область знову потрапила до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових пацієнтів, інфікованих коронавірусом. За добу в регіоні хворобу підтвердили у 419 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у понад 149 тис. людей.

    Від початку епідемії в Одеській області від коронавірусу:

    • одужали понад 140 тис. осіб (За добу здолали хворобу – 111)
    • померли майже 3176 людей (за добу – 18)

    Ареал розповсюдження за містами:

    м. Одеса – 69780;

    м. Білгород-Дністровський – 2186;

    м. Ізмаїл – 7927;

    м. Чорноморськ – 8309;

    м. Теплодар– 661;

    м. Южний – 2815;

    м. Балта – 1423;

    м. Подільськ – 1978.

    Крім того, від початку пандемії на території Одеської області зробили 773 664 ПЛР-тести (із них 1325 – за минулу добу), а також провели 186 873 тестування методом ІФА (115 протягом 20 вересня).

    Загалом в Україні, протягом 20 вересня, зафіксували 5 159 нових хворих на коронавірус. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Стало відомо, як працюватимуть школи і дитсадки Одеси у разі потрапляня міста в «жовту» зону.

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    Теги: Одеса коронавірус
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    Одеса опинилася серед лідерів поширення Covid-19