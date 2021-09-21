Одеса опинилася серед лідерів поширення Covid-19

Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у понад 149 тис. людей

Одеська область знову потрапила до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових пацієнтів, інфікованих коронавірусом. За добу в регіоні хворобу підтвердили у 419 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у понад 149 тис. людей.

Від початку епідемії в Одеській області від коронавірусу:

одужали понад 140 тис. осіб (За добу здолали хворобу – 111)

померли майже 3176 людей (за добу – 18)

Ареал розповсюдження за містами:

м. Одеса – 69780;

м. Білгород-Дністровський – 2186;

м. Ізмаїл – 7927;

м. Чорноморськ – 8309;

м. Теплодар– 661;

м. Южний – 2815;

м. Балта – 1423;

м. Подільськ – 1978.

Крім того, від початку пандемії на території Одеської області зробили 773 664 ПЛР-тести (із них 1325 – за минулу добу), а також провели 186 873 тестування методом ІФА (115 протягом 20 вересня).

Загалом в Україні, протягом 20 вересня, зафіксували 5 159 нових хворих на коронавірус. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Стало відомо, як працюватимуть школи і дитсадки Одеси у разі потрапляня міста в «жовту» зону.