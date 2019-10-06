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    Новини

    В Одеській області горіло зерносховище

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    В Одеській області горіло зерносховище

    Жертв і постраждалих немає

    Рятувальники ліквідували пожежу на зерносховищі держпідприємства «Хлібна база» в Іванівському районі.

    Про це інформує пресслужба управління ДСНС у Одеській області.

    Повідомлення про задимлення в технічному корпусі зерносховища в смт. Іванівка надійшло на спецлінію «101» 5 жовтня о 11:13. Прибувши на виклик, рятувальники виявили, що горить п’ятий поверх 9-поверхового будинку елеватора. Щоб загасити загоряння, пожежним знадобилося менше години.

    Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. Вогонь знищив двигун елеватора і транспортерну стрічку. До ліквідації пожежі залучались 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу. 

    Жертв і постраждалих немає. Причини загоряння та завдані збитки встановлюються.

    Нагадаємо, у центрі Києва горіла стоматологічна клініка.

    Як повідомлялося, у Житомирі вогнеборцями ліквідовано загоряння 11 безгосподарських дерев’яних сараїв.

    пожежа ДСНС Одеса рятувальники
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