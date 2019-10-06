В Одеській області горіло зерносховище



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Жертв і постраждалих немає

Рятувальники ліквідували пожежу на зерносховищі держпідприємства «Хлібна база» в Іванівському районі.

Про це інформує пресслужба управління ДСНС у Одеській області.

Повідомлення про задимлення в технічному корпусі зерносховища в смт. Іванівка надійшло на спецлінію «101» 5 жовтня о 11:13. Прибувши на виклик, рятувальники виявили, що горить п’ятий поверх 9-поверхового будинку елеватора. Щоб загасити загоряння, пожежним знадобилося менше години.

Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. Вогонь знищив двигун елеватора і транспортерну стрічку. До ліквідації пожежі залучались 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу.

Жертв і постраждалих немає. Причини загоряння та завдані збитки встановлюються.

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