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    В Одесі під час ДТП постраждала вагітна жінка

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    В Одесі під час ДТП постраждала вагітна жінка

    На Молдаванці не розминулися маршрутка та легковик

    Вагітна жінка постраждала в результаті ДТП, яке сталося в понеділок, 28 травня, на перетині вулиць М'ясоїдівської і Богдана Хмельницького.

    Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, зіткнулися маршрутний автобус і автомобіль «Фольксваген».

    Після аварії за медичною допомогою звернулися водій автомобіля і вагітна жінка-пасажир маршрутки.

    Причину ДТП встановить слідство.

    Джерело: Думская

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