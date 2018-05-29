В Одесі під час ДТП постраждала вагітна жінка
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На Молдаванці не розминулися маршрутка та легковик
Вагітна жінка постраждала в результаті ДТП, яке сталося в понеділок, 28 травня, на перетині вулиць М'ясоїдівської і Богдана Хмельницького.
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, зіткнулися маршрутний автобус і автомобіль «Фольксваген».
Після аварії за медичною допомогою звернулися водій автомобіля і вагітна жінка-пасажир маршрутки.
Причину ДТП встановить слідство.
Джерело: Думская