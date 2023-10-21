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В Одесі п’яний юнак розірвав прапор України

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Одесі п’яний юнак розірвав прапор України
Хлопець схопив Державний прапор України, який був встановлений на фасаді будинку, почав його смикати й тягнути, доки не розірвав
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Відповідно до чинного законодавства підозрюваному загрожує штраф або арешт

У центрі Одеси п’яний юнак, який приїхав з Дніпропетровщини, розірвав Державний прапор України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Встановлено, що 18-річний мешканець Дніпропетровщини протягом дня гуляв містом, супроводжуючи дозвілля вживанням алкоголю. Вже пізно ввечері, під дією оковитої, він схопив Державний прапор України, який був встановлений на фасаді будинку, почав його смикати й тягнути, доки не розірвав.

В Одесі п’яний юнак розірвав прапор України фото 1

Перехожі сповістили про протиправні дії невідомого поліцейським, які оперативно викрили зловмисника неподалік місця події та вилучили з фасаду будинку речовий доказ.

Хлопець каявся та виправдовував свій вчинок алкогольним сп'янінням. Утім, дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

В Одесі п’яний юнак розірвав прапор України фото 2

«За наявністю достатніх доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у публічній нарузі над Державним прапором України. Відповідно до чинного законодавства підозрюваному загрожує штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років», – розповіла старша слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Анжела Пантелейчук.

Слідчі дії тривають.

Раніше у Вільнюсі правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчинили акт наруги над українським прапором

Нагадаємо, у березні Міністерство внутрішніх справ Грузії ідентифікувало та оштрафувало лідера «Консервативного руху» Зураба Махарадзе і чотирьох його соратників на тисячу ларі (368 євро) кожного за те, що вони зірвали й спалили прапор ЄС, піднятий біля парламенту Грузії.

 

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