В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)

На території комплексу – два басейни, фітнес-клуб, ресторан та музей, фонтани та зони відпочинку

В Одесі продають квартиру майже за $74 мільйони. Дворівневий пентхаус з терасами займає площу 176 кв. м. Житловий комплекс розташований у районі Французького бульвару на узбережжі Чорного моря.

Інформацію про купівлю даної нерухомості можна переглянути на сайті з продажу нерухомості «Dom.Ria». Тут вказано, що квартира трикімнатна та розташована на 21-му поверсі будівлі. Загальна площа – 176 кв. м, житлова – 85 кв. м, кухня –45 кв. м. За об’єкт просять 73 948 160 доларів (2 083 046 459 грн), квадратний метр коштує 420 160 доларів.

Комплекс збудовано у 2021 році, має індивідуальне опалення. Тут також є власний ліфт до пляжу, 2 басейни на території та фітнес-клуб, ресторан та музей, фонтани та зони відпочинку.

На опублікованих фото видно, що в приміщенні ще лежать будматеріали. Із оголошення незрозуміло, чи входитимуть у вартість оздоблювальні роботи, чи власнику потрібно буде самостійно доробляти ремонт.

За даними «Dom.Ria», найдешевше житло в Одесі коштує від 9 тисяч доларів. За таку суму можна придбати квартиру 17 квадратних метрів площі в Суворовському районі. Щоправда, квартира вимагає капітального ремонту та перепланування.

Раніше повідомлялося, що у Києві дизайнери перетворили стару квартиру у дореволюційному будинку на сучасне стильне помешкання. Квартира розташована у Шевченківському районі столиці.

До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

Також у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року. Як повідомлялося, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.