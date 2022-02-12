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    В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)

    Житловий комплекс розташований у районі Французького бульвару - В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)
    Житловий комплекс розташований у районі Французького бульвару
    фото: dom.ria.com

    На території комплексу – два басейни, фітнес-клуб, ресторан та музей, фонтани та зони відпочинку

    В Одесі продають квартиру майже за $74 мільйони. Дворівневий пентхаус з терасами займає площу 176 кв. м. Житловий комплекс розташований у районі Французького бульвару на узбережжі Чорного моря.

    Інформацію про купівлю даної нерухомості можна переглянути на сайті з продажу нерухомості «Dom.Ria». Тут вказано, що квартира трикімнатна та розташована на 21-му поверсі будівлі. Загальна площа – 176 кв. м, житлова – 85 кв. м, кухня –45 кв. м. За об’єкт просять 73 948 160 доларів (2 083 046 459 грн), квадратний метр коштує 420 160 доларів.

    Комплекс збудовано у 2021 році, має індивідуальне опалення. Тут також є власний ліфт до пляжу, 2 басейни на території та фітнес-клуб, ресторан та музей, фонтани та зони відпочинку.

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    В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)
    В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)
    В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)
    В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)
    В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)

    На опублікованих фото видно, що в приміщенні ще лежать будматеріали. Із оголошення незрозуміло, чи входитимуть у вартість оздоблювальні роботи, чи власнику потрібно буде самостійно доробляти ремонт.

    За даними «Dom.Ria», найдешевше житло в Одесі коштує від 9 тисяч доларів. За таку суму можна придбати квартиру 17 квадратних метрів площі в Суворовському районі. Щоправда, квартира вимагає капітального ремонту та перепланування.

    Раніше повідомлялося, що у Києві дизайнери перетворили стару квартиру у дореволюційному будинку на сучасне стильне помешкання. Квартира розташована у Шевченківському районі столиці.

    До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

    Також у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року. Як повідомлялося, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

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    Теги: опалення ремонт музей ресторан житло ліфт квартира
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    В Одесі продають квартиру з ліфтом до моря за $74 мільйони (фото)