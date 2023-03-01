В Одеси протягом дня буде відсутнє теплопостачання (адреси)
В центрі Одеси проводитимуться ремонтні роботи
В Одесі сьогодні тимчасово буде відсутнє теплопостачання у жителів центральних вулиць. Причиною тому є проведення аварійно-технічних робіт. Про це повідомляє сайт Одеської міськради.
«В зв'язку з проведенням КП «Теплопостачання міста Одеса» невідкладних аварійно-технічних робіт на магістралі d500 сьогодні, 01 березня, буде відсутнє теплопостачання в центрі міста», – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що сьогодні в Одесі не буде теплопостачання на наступних вулицях:
- Садова,
- Пастера,
- Дерибасівська,
- Торгова,
- Кінна,
- Ольгієвська,
- Софіївська,
- Єлісаветинська,
- Коблевська,
- Гаванна,
- Єкатериненська,
- Ланжеронівська,
- Грецька,
- Князівська,
- Пушкінська,
- Буніна,
- а також на пр. Маяковського, пр. Некрасова, пр. Воронцовського.
Вказаний і орієнтовний час закінчення робіт – до 20:00.
До слова, в Одесі та області скорочено комендантську годину.
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