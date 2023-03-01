Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одеси протягом дня буде відсутнє теплопостачання (адреси)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В Одеси протягом дня буде відсутнє теплопостачання (адреси)
Теплопостачання у центрі Одеси буде відсутнє через невідкладні аварійно-технічні роботи
фото з відкритих джерел

В центрі Одеси проводитимуться ремонтні роботи

В Одесі сьогодні тимчасово буде відсутнє теплопостачання у жителів центральних вулиць. Причиною тому є проведення аварійно-технічних робіт. Про це повідомляє сайт Одеської міськради.

«В зв'язку з проведенням КП «Теплопостачання міста Одеса» невідкладних аварійно-технічних робіт на магістралі d500 сьогодні, 01 березня, буде відсутнє теплопостачання в центрі міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що сьогодні в Одесі не буде теплопостачання на наступних вулицях:

  • Садова,
  • Пастера,
  • Дерибасівська,
  • Торгова,
  • Кінна,
  • Ольгієвська,
  • Софіївська,
  • Єлісаветинська,
  • Коблевська,
  • Гаванна,
  • Єкатериненська,
  • Ланжеронівська,
  • Грецька,
  • Князівська,
  • Пушкінська,
  • Буніна,
  • а також на пр. Маяковського, пр. Некрасова, пр. Воронцовського.

Вказаний і орієнтовний час закінчення робіт – до 20:00.

До слова, в Одесі та області скорочено комендантську годину.

Теги: Одеса ЖКГ ремонт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідував позиції ППО: житель Одещини працював на ФСБ
Розвідував позиції ППО: житель Одещини працював на ФСБ
23 лютого, 11:59
На Позняках сталася аварійна ситуація
Комунальники відновили водопостачання у Дарницькому районі
22 лютого, 18:19
Очільник KMW Ральф Кетцель поки що не бачить активізації замовлення нових танків
Виробник розповів, чому Німеччина не прискорює випуск нових танків
20 лютого, 16:16
Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились
Енергосистема України третій день поспіль працює стабільно, але діють обмеження в Одесі
14 лютого, 11:58
Резніков прибув на засідання «Рамштайн»: перші кадри зустрічі
Резніков прибув на засідання «Рамштайн»: перші кадри зустрічі
14 лютого, 09:52
Уже з 6 лютого ЗСУ приступлять до навчань на танках
Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard
5 лютого, 17:46
Війна торкнулась кожного в Україні
Що відбувається з психікою українців під час війни
4 лютого, 21:03
Чи спишуть українцям борги за комуналку та на яких умовах?
Борг за комуналку. Спишуть чи доведеться платити?
4 лютого, 09:18
Зґвалтував 8-річну дівчинку та убив її викруткою. Суд виніс вирок жителю Одещини
Зґвалтував 8-річну дівчинку та убив її викруткою. Суд виніс вирок жителю Одещини
1 лютого, 21:29

Новини

В Одеси протягом дня буде відсутнє теплопостачання (адреси)
В Одеси протягом дня буде відсутнє теплопостачання (адреси)
В Одесі та області скорочено комендантську годину
В Одесі та області скорочено комендантську годину
В Одесі СБУ затримала помічника підсанкційного депутата з Криму
В Одесі СБУ затримала помічника підсанкційного депутата з Криму
«Зелена» енергетика допомогла зменшити обмеження електропостачання в Одесі – обленерго
«Зелена» енергетика допомогла зменшити обмеження електропостачання в Одесі – обленерго
Начальника одеської митної лабораторії затримано за хабарі з імпортерів (фото)
Начальника одеської митної лабораторії затримано за хабарі з імпортерів (фото)
Розвідував позиції ППО: житель Одещини працював на ФСБ
Розвідував позиції ППО: житель Одещини працював на ФСБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
13K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
12K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
8814
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
8744
Готуйтесь воювати. Одними добровольцями війну не виграєш
8697
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту