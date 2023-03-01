В Одеси протягом дня буде відсутнє теплопостачання (адреси)

Теплопостачання у центрі Одеси буде відсутнє через невідкладні аварійно-технічні роботи

В центрі Одеси проводитимуться ремонтні роботи

В Одесі сьогодні тимчасово буде відсутнє теплопостачання у жителів центральних вулиць. Причиною тому є проведення аварійно-технічних робіт. Про це повідомляє сайт Одеської міськради.

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«В зв'язку з проведенням КП «Теплопостачання міста Одеса» невідкладних аварійно-технічних робіт на магістралі d500 сьогодні, 01 березня, буде відсутнє теплопостачання в центрі міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що сьогодні в Одесі не буде теплопостачання на наступних вулицях:

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Садова,

Пастера,

Дерибасівська,

Торгова,

Кінна,

Ольгієвська,

Софіївська,

Єлісаветинська,

Коблевська,

Гаванна,

Єкатериненська,

Ланжеронівська,

Грецька,

Князівська,

Пушкінська,

Буніна,

а також на пр. Маяковського, пр. Некрасова, пр. Воронцовського.

Вказаний і орієнтовний час закінчення робіт – до 20:00.

До слова, в Одесі та області скорочено комендантську годину.