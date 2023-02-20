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Виробник розповів, чому Німеччина не прискорює випуск нових танків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Виробник розповів, чому Німеччина не прискорює випуск нових танків
Очільник KMW Ральф Кетцель поки що не бачить активізації замовлення нових танків
https://aussiedlerbote.de

Для розгортання ще однієї виробничої лінії для виробництва танків за кордоном, або в Німеччині знадобиться до двох років

Найбільший виробник танків у Німеччині, компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) не бачить промислових перешкод для значного нарощування виробництва, але чекає на «чіткий політичний консенсус» від держави. Таку думку висловив очільник KMW Ральф Кетцель в інтерв'ю берлінській газеті Deutsche Presse-Agentur.

Збільшення потужностей

«Якщо ми хочемо повернутись до виробництва 300 автомобілів на рік, нам потрібно розглянути деякі питання. Наприклад, сучасні танки складніші, тому що складаються з більшої кількості деталей. Ми передали б деякі завдання, які зараз виконуються на головному заводі, дочірнім підприємствам або компаніям-партнерам», – сказав Кетцель. 

Згідно з даними, зібраними в Європі до війни в Україні, і з урахуванням заміни танків, зданих зараз, буде вироблено від 500 до 600 Leopard 2, сказав очільник KMW. Якщо це не буде потрібно у надзвичайно короткий період часу, сказав він, то це можливо з нинішньою інфраструктурою в Європі та з нинішніми виробничими лініями.

На розгортання спільного виробництва – приміром, ще одна виробнича лінія за кордоном, або в Німеччині – за його оцінками, потрібно від одного до двох років. Проте субпідрядникам також потрібний час на підготовку, вважає він.

Чіткий сигнал держави

Втім, федеральний уряд і департамент закупівель збройних сил досі не розмістили замовлення на основні системи озброєння. На запитання, чи дано дозвіл на нарощування виробництва, Кетцель відповів: «Ні. Ми ведемо переговори з (відділом закупівель) BAAINBw щодо багатьох контрактів. Але ми не говоримо про тризначні цифри», – прокоментував він.

За його словами, у компанії чекають «чіткого політичного консенсусу», який стане основою дляя прийняття рішень, і перспективним планом виробництва, як мінімум на наступні чотири роки. «Яскравим прикладом є бойова машина піхоти Puma: була чітка заява про те, що дивізія знадобиться у 2027 році. Ми інвестували у це. Ще один гарний приклад – британці. Вони кажуть, що їм потрібні 500 колісних танків Boxer протягом десяти років. І зараз над цим працюють», – зазначив Ральф Кетцель.

Він підкреслює, що KMW – на відміну від автовиробників – не діє вільно на ринку. «Все підпорядковується закону про контроль над військовою зброєю. Простіше кажучи, виробництво бойової зброї спочатку заборонено, а потім є винятки. Якщо ми хочемо розпочати виробництво бойової зброї, нам потрібно отримати на це дозвіл», – каже він. «Така правова ситуація в Німеччині, і вона не зміниться. Це також розумно. Ми – регульована галузь», – додає голова KMW.

Нагадаємо, що KMW є виробником таких систем озброєння, як танк «Leopard-2» та самохідна гармата-гаубиця PzH-2000. Компанія, в якій працює понад 4 000 людей, називає себе лідером ринку високозахищених колісних та гусеничних машин у Європі. Під час холодної війни KMW виробляла близько 300 «леопардів» на рік, або приблизно один танк на робочий день. Втім, нещодавно була розроблена програма будівництва нових танків обсягом 50 танків «Leopard» на рік. Існує також програма модернізації, в рамках якої 60 чи 70 машин на рік доводяться до сучасніших стандартів. Ще близько 50 машин надходять на капітальний ремонт, що включає як ремонт так і технічне обслуговування.

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Теги: Німеччина ремонт чоловік озброєння переговори

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