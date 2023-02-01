Зґвалтував 8-річну дівчинку та убив її викруткою. Суд виніс вирок жителю Одещини
Внаслідок нанесених травм дівчинка померла на місці
Суд визнав винним мешканця Одещини у зґвалтуванні та умисному вбивстві восьмирічної дівчинки у с. Лощинівка. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Прокурором в суді доведено, що в серпні 2016 року, будучи напідпитку, чоловік зґвалтував дитину та, з метою приховування злочину, вирішив вбити дівчинку.
«Діставши наявну при собі викрутку, наніс декілька ударів її руків’ям по голові потерпілої та колючою частиною завдав п’ять колотих ударів в область грудної клітини», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок нанесених травм дівчинка померла на місці.
Раніше повідомлялося, що житель Київщини отримав підозру за те, що неодноразово ґвалтував 13-річну падчерку.
Також суд виніс вирок мешканцю Дніпропетровщини, який зґвалтував 10-річну доньку.
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