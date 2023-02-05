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Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard
Уже з 6 лютого ЗСУ приступлять до навчань на танках
фото з відкритих джерел

Зараз тривають переговори про запчастини на Leopard, їх ремонт та обслуговування 

Завтра, 6 лютого, українські захисники розпочнуть навчання на танках німецького виробництва Leopard. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Ми чітко розуміємо скільки, коли, яка країна нам дасть (танки - ред.). Ми чітко розуміємо, що із завтрашнього дня, з понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard», – сказав Резніков.

Міністр оборони також повідомив, що зараз тривають переговори про запчастини на Leopard, їх ремонт, обслуговування тощо.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що надання Україні танків Leopard не призведе до ескалації у війні з Росією. Західний світ все ретельно зважив перед тим, як ухвалити рішення, в тому числі, і щодо танків Leopard. 

Раніше, Путін заявив, що Росії знову загрожують німецькі танки Leopard, на бортах яких намальовані хрести. «Ми змушені знову давати відсіч колективній агресії Заходу. Неймовірно, що нам знову загрожують німецькі танки Leopard, на бортах яких намальовані хрести», – зазначив Путін.

Теги: міністр путін Генштаб ремонт навчання Олексій Резніков Олаф Шольц танки переговори ЗСУ

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